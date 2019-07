Tren Penurunan Harga Ayam di Banjarmasin, Ini Penjelasan Kepala UPT RPH Dinas Ketahanan Pangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama kurang lebih sepekan terakhir, harga ayam mengalami tren penurunan harga. Akibatnya turut berimbas pada pedagang-pedagang ayam potong di pasar tradisional di Banjarmasin.

Kepala UPT RPH Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan Kota Banjarmasin, Sulasno mengatakan, penurunan harga tersebut terjadi bertahap, mulai dari Rp 28.000 per kg, turun ke Rp 24.000 per kg, dan sekarang seharga Rp 20.000 per kg.

"Faktor penyebab turunnya harga ayam saat ini, karena permintaan yang tetap atau stabil saja dari masyarakat atau konsumen, sedangkan stoknya melimpah," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ditambahkannya, adanya permainan harga dari para pengusaha besar turut mempengaruhi fluktuatifnya harga ayam potong.

Kebutuhan ayam potong khususnya di wilayah Banjarmasin, saat ini relatif tetap saja sejak bulan Ramadan lalu yakni sebanyak 40 ton per hari.

"Yang tersedia di RPH bobot ayamnya berkisar antara 1,2-1,5 kg. Kebutuhan per hari 40 ton totalnya sehingga selama 30 hari sekitar 1.200 ton," paparnya.

Dalam waktu dekat dia pun memperkirakan harga ayam potong di Banjarmasin akan normal kembali kisaran Rp 24.000-26.000 per Kg.

"Untuk solusi stok yang melimpah saat ini terpaksa kami meminta pedagang besar dalam hal ini petani untuk tidak memproduksi dulu sementara," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)