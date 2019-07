Whatsapp, Facebook dan Instagram Down : Tagar whatsappdown dan instagramdown Trending di Twitter

3 VPN Terbaik Saat Instagram Facebook dan Whatsapp Down

Whatsapp Down, Instagram Down, Facebook Down, menjadi trending topik di twitter.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Facebook, whatsapp dan instagram diketahui mengalami gangguan pada Rabu (3/7/2019) malam.

Warganet pun turut mengungkapkan kekecewaan mereka melalui twitter. Bahkan tagar #whatsappdown dan #instagramdown menjadi Worldwide Trends di twitter.

Tak hanya di Indonesia, ternyata beberapa negara lain mengalaminya di antaranya Brasil, Kolombia, hingga Malaysia.

Masalah Whatsapp Down, Instagram Down dan Facebook Down yaitu dalam pengunggahan (upload) atau pengunduhan (download) gambar.

Bahkan di Whatsapp, gambar yang ingin didownload terhenti di loading dan terdapat pemberitahuan agar pengirim gambar mengirimkan kembali gambarnya.

Berdasarkan pengecekan Banjarmasin Post melalui situs down detector pada pukul 22.00 WIB, terlihat heatmap atau potensi down atau gangguan di Indonesia. Dalam map tersebut, terlihat warna kuning di Indonesia yang berarti ada sedikit gangguan.

Sementara di Brasil terlihat merah yang berarti lebih bermasalah dibandingan Indonesia.

Instagram & Whatsapp Down ((Screenshoot Downdetector.com))

Sempat Down

Sebelumnya Instagram down atau instagram error lagi, Rabu (22/5/2019) siang.