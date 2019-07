12 Hari Operasi Jaran Intan, Polda Kalsel dan Jajaran Tangkap 140 Tersangka, Sita 219 Motor Curian

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Operasi Jaran Intan 2019 yang dilakukan jajaran Kepolisian Polda Kalsel dn jajaran secara serentak tampaknya berbuah manis. Ratusan motor dan mobil hasil kejahatan ditemukan petugas gabungan.

Tak hanya itu rtusan tersangka pun juga berhasil ditangkap. Baik itu pelaku pemetik ranmor, penadah, hingga pelaku pembuat surat-surat palsu serta dokumen kendaraan palsu.

Kapolda Irjen Yazid Fanani didampingi Wakapolda Brigjen Aneka P , para pejabat utama serta Dirkriminal Umum Kombes Sofyan Hidayat dan Kasubdit Jatanras Afebrianto Widhi dalam gelar mengatakan operasi Jaran Intan berangsung selama 12 hari dari 21 Juni sampai 2 Juli 2019 lalu.

Menurut kapolda pada operasi dengan sasaran tindak kejahatan curanmor , kelompok sindikat/jaringan kejahatan terhadap kendaraan bermotor dan penadah hasil tindak kejatan curanmor pihaknya berhasil tangkap tersangka sebanyak 140 orang, dengan jumlah TO 66 orang dan non TO 74 orang.

Baca: Mujadi Senang Motornya Ditemukan, Operasi Jarang Intan Polresta Banjarmasin Sita 14 Motor Curian

Baca: Nenek Ditemukan Tewas dengan Luka Tusuk di Leher dan Dada Dalam Kamarnya di Kapuas Tengah

Baca: Kepanikan Ashanty Saat Benda Kecil ini Tertinggal, Ibu Sambung Aurel Sebut Alasannya

Baca: Penjelasan Ashanty Setelah Digugat Rekan Bisnis 9,4 M, Istri Anang Hermansyah Ungkap Keuntungan

Adapun barang bukti rodak dua (R2) sebanyak 207 buah dan Roda empat (R4) sebanyak 12 buah.

Hasil Operasi Jaran Intan Polresta Banjarmasin yang dimulai ganggal 20 Juni sampai 2 Juli berhasil menyita 14 unit motor roda dua hasil Curanmor dengan mengamankan 4 tersangka. (banjarmasinpost.co.id/jumadi)

Kapolda pun meminta masyarakat yang membeli motor atau mobil untuk terlebih dulu mengecek surat-suratnya dan ini guna mencegah agar tak tertipu tindak kejahatan.(Banjarmasinpost.co.id/irfani)