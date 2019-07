BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepanikan Ashanty Saat Benda Kecil ini Tertinggal, Ibu Sambung Aurel Sebut Alasannya

Istri Anang Hermansyah, Ashanty adalah selebriti yang sering kali bepergian. Entah itu di dalam atau maupun luar negeri.

Dalam satu minggu, ada saja Story Instagram Ashanty yang menunjukkan ibu 4 anak tersebut sedang pergi ke suatu tempat.

Ya, selain sebagai penyanyi, Ashanty dikenal juga sebagai seorang pebisnis. Tak hanya satu produk saja, wanita itu diketahui memiliki bisnis yang bergerak di berbagai bidang.

Karenanya, bepergian merupakan kegiatan yang rutin dilakukannya.

Nah, di saat bepergian tersebut, Ashanty tentunya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik.

Terlebih ia merupakan orang yang 'rempong' dan membutuhkan banyak barang yang terkait dengan kebutuhan kesehatannya dan kebutuhan anak-anaknya.

Namun ada satu benda yang membuat Ashanty begitu panik jika ia tidak membawanya saat bepergian.

Ashanty bahkan rela meminta seseorang kembali ke rumah untuk mengambilnya.

Banjarmasinpost.co.id mengutip kanal Youtube The Hermansyah A6 yang tayang pada 2 Juli dengan judul "BIKIN KAGET, TERNYATA ASHANTY SUKA BAWA INI DI TAS NYA... | WHAT'S IN MY BAG"