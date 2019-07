BANJARMASINPOST.CO.ID - Penjelasan Resmi Facebook Soal Penyebab Whatsapp Down dan Instagram Down Bersamaan, Viral di Twitter

layanan aplikasi sosial media mulai Facebook, Instagram Down dan WhatsApp Down kembali terulang bahkan terjadi bersamaan pada Rabu (3/7/2019) malam.

Menurut pantauan dari situs DownDetector.com, aplikasi Instagram Down, Whatsapp Down dan Facebook Down sempat terjadi selama berjam-jam, mulai sekitar pukul 21.00 WIB kemarin hingga dini hari tadi bahkan hingga jadi trending dan viral di Twitter, sebelum akhirnya dinyatakan sudah berhasil diatasi pagi ini.

Apa penyebab gangguan berbarengan yang sudah kesekian kalinya terjadi pada Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu?

Melalui akun Twitter resmi miliknya, Facebook mengatakan tumbangnya ketiga layanan disebabkan oleh kesalahan sistem yang terjadi pada saat maintenance berkala.

"Pada saat operasi pemeliharaan rutin kami dilakukan, kami (tidak sengaja) memicu sebuah masalah yang kemudian membuat sebagian pengguna sulit untuk mengirim foto dan video," ujar pihak Facebook sekitar pukul 2 dini hari tadi.

Pernyataan yang kurang lebih sama dilontarkan juga oleh Facebook di halaman Facebook for Developers.

Hanya saja, di situs tersebut pihak Facebook membeberkan penyebab tumbangnya layanan mereka secara lebih spesifik, yakni berkaitan dengan penurunan kinerja di endpoint API di platform milik Facebook.

Sebelumnya, semua layanan di bawah naungan Facebook Inc., yakni Facebook, Instagram, dan WhatsApp dilaporkan bermasalah.

Sebagian besar gangguan terkonsentrasi di benua Eropa dan Amerika, tapi juga banyak dialami di Indonesia.