Halle Bailey akan perankan Putri Ariel di Little Mermaid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi diumumkan, Halle Bailey akan perankan Putri Ariel di Film Baru Little Mermaid.

Setelah sukses dengan sejumlah live action para Beauty and The Beast hingga Aladdin, kali ini Disney akan memproduksi cerita baru yakni Little Mermaid yang bercerita tentang Putri Ariel.

Ya, kisah putri duyung berambut merah di Little Mermaid telah menemukan sosok yang akan memerankannya.

Setelah beberapa nama muncul sebagai kandidat, dipilihlah penyanyi remaja bernama Helle Bailey.

Halle Bailey, (19) dikenal sebagai anggota dari Chloe x Halle, yang menandatangani kontrak dengan label Parkwood Entertainment milik Beyonce setelah mendapatkan popularitas lewat cover di YouTube.

Uniknya, jika selama ini Putri Ariel yang kamu tahu berkulit terang dan berambut merah, Halle Bailey adalah gadis berkulit eksotis.

Hal tersebut menjadi tanda tanya bagi netter karena Disney dianggap telah 'berbelok' dari sosok Ariel yang diketahui publik.

Mengutip dari laman hollywoodreporter.com, Akun Twitter Chloe x Halle memposting tweet di bawah ini tidak lama setelah berita keluar, Kamis (4/7/2019)

"Ini bermakna segala-galanya (untuk kami), senang bisa berbagi bersama kalian."

Di akun Instagramnya, Chloe x Halle juga mengunggah foto animasi Putri Ariel yang dibuat lebih gelap dan tidak berambut merah.