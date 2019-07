5 Fakta Hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers, Masalah dengan Raffi Ahmad Suami Nagita Slavina?

BANJARMASINPOST.CO.ID - 5 Fakta Hengkangnya Ayu Ting Ting dari Pesbukers ANTV, Ada Masalah dengan Raffi Ahmad Suami Nagita Slavina?

Ayu Ting Ting yang hengkang dari acara Pesbukers ANTV menjadi sorotan publik.

Pasalnya Ayu Ting Ting diketahui sebagai salah satu bintangnya Pesbukers selama bertahun-tahun lamanya.

Dalam perjalanannya, ibunda Bilqis ini diketahui memang kerap dikenal memiliki masalah dengan beberapa pemain.

Berikut adalah drama Ayu Ting Ting dan Pesbukers yang dirangkum oleh Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

1. Konflik pertama

Kabar hengkangnya Ayu dari Pesbukers kali pertama mencuat pada Juli 2017.

Saat itu, pelantun "Geboy Mujaer" itu diketahui tak lagi tampil di acara yang ditayangkan di ANTV tersebut.

Ketidakmunculan Ayu disebut-sebut karena sindiran dari Managing Director ANTV, Otis Hahijary, melalui akun Instagram @otis__hahijary yang mengunggah foto dengan menambahkan keterangan.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja yang berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017).