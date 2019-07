'Kritikan' Saudari Faisal Nasimuddin pada Luna Maya, Disebut Mau Jumpa Suami Oleh Chika Jessika

BANJARMASINPOST.CO.ID - 'Kritik' saudari Faisal Nasimuddin karena pakaian Luna Maya, Nadia Nasimuddin : gimana suami bakal lihat.

Kedekatan Luna Maya dengan keluarga Faisal Nasimuddin memang bukan rahasia lagi.

Luna Maya diketahui sempat berlibur bersama keluarga Faisal Nasimuddin di Bali beberapa waktu lalu dan sang aktris juga turut menghadiri acara perusahaan mereka di Malaysia, Sabtu (29/06/2019) lalu.

Awal mula gosip antara Luna Maya dan Faisal Nasimuddin adalah lantaran mantan kekasih Ariel NOAH itu bersahabat dengan Diana dan Nadia Nasimuddin, saudari perempuan Faisal.

Kabar tersebut kian menjadi kala Luna Maya dan Faisal Nasimuddin terang-terangan berbalas komentar di Instagram.

Luna Maya tak segan menuliskan komentarnya pada unggahan-unggahan Faisal Nasimuddin, begitu pula sebaliknya.

Pada Jum'at, (5/7/2019) Luna Maya yang sangat aktif di sosial media Instagramnya, kembali membagikan foto dirinya sedang berpose bak model.

Berlokasi di bandara, Luna Maya menantang penggemarnya untuk menebak tempat tujuannya.

"See you soon honey (sampai jumpa sebentar lagi sayang) #Lunamaya #lmday2day #LMloves2travel *adayangtaukitakemana??," tulis Luna Maya.

Bukan Luna Maya namanya jika tak mengundang ribuan komentar netter.