BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok Kekasih Luna Maya yang akan Ditemui di Jepang, Bukan Faisal Nasimuddin

Luna Maya disebutkan akan pergi ke negera sakura Jepang.

Mantan kekasih Reino Barack ini menuliskan akan bertemu sang kekasih.

Ia menuliskan caption yang ditujukan kepada sang kekasih.

Sontak banyak publik menduga Luna Maya akan bertemu dengan Faisal Nasimuddin.

Pengusaha kaya raya yang dikabarkan tengah dekat dengan Luna Maya.

Balik pada foto yang diunggah Luna Maya memperlihatkan penampilan tak biasa.

Memakai ikat kepala dibalut dengan hoodie dan sebuah mantel ukuran besar.

Luna Maya berfoto dengan latarbelakanga suasana terminal 3 soekarno hatta.

" See you soon Honey #lunamaya #lmday2day #Lmloves2travel *adayangtaukitakemana?," tulis Luna Maya.