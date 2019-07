BANJARMASINPOST.CO.ID - Ungkapan Cinta Luna Maya di Kampung Halaman Reino Barack Suami Syahrini, Ada Simbol Cinta

Luna Maya diketahui saat ini sedang berada di Jepang, kampung halaman Reino Barack.

Namun bukan untuk temui Reino Barack yang sudah beristrikan Syahrini, Luna Maya diduga akan menonton konser band Korea BTS.

Menariknya, sebelum bepergian Luna Maya menuliskan kata-kata cinta yang banyak dugaan untuk member BTS.

Namun benarkah ungkapan Luna untuk BTS?

Ada dua foto yang dibagikan Luna Maya saat berada di Jepang dengan kata-kata cinta.

"See you soon honey #Lunamaya #lmday2day #LMloves2travel *adayangtaukitakemana??".

(Sampai ketemu sayang), caption yang dituliskan sebelum bertolak ke Tokyo.

Belum cukup, Luna kembali mengunggah ungkapan cinta di postingannya.

"You’re my cotton candy #moonchild #ipurpleyou".