Bantu Pembangunan 100 Sekolah Terdampak Bencana, Anggun C Sasmi Donasi Rp 3 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Konser bertajuk ‘Amal Gemilang 30 Tahun’ di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (5/7) berhasil mengumpulkan dana Rp 3 miliar.

Konser Anggun C Sasmi ini dibuka dengan monolog dari Maudy Ayunda. Pemain film Perahu Kertas ini berbicara soal bencana alam di Indonesia, mulai dari tsunami di Aceh, hingga Palu dan Donggala.

Anggun yang membawakan 20 lagu berniat menyerahkan keuntungan konser untuk membantu fasilitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak bencana.

Selain Anggun dan Maudy Ayunda, konser diisi penyanyi Yura Yunita. Ia membawakan lagu “Harus Bahagia”, “Buka Hati”, Cinta dan Rahasia”, dan “Merakit”.

Dua lagu yang ditunggu penonton akhirnya dilantunkan Anggun yaitu “No Promises” dan “Undress Me”.

“Sumpah merinding sampai ke betis. Apa kabar teman-teman, senang enggak sih ketemu lagi? Biasanya kalau konser bilang terima kasih di akhir acara tapi karena ini konser istimewa saya mau terima kasihnya sekarang. Karena 100 persen penjualan tiket akan disumbangkan untuk membangun fasilitas-fasilitas sekolah di daerah,” kata Anggun.

Anggun C Sasmi (surya/achmad pramudito)

Penyanyi berusia 45 tahun ini lantas menyanyikan What We Remember, Breathing, serta membawakan salah satu hitsnya yang dirilis pada 1997 yakni Snow on the Sahara.

Kemeriahan kian terasa ketika Rossa hadir di panggung dalam balutan busana penuh kilau dan berduet dengan Anggun membawakan The Good is Back. Setelah duet, Anggun menyampaikan kesannya pada sang pelantun Tegar tersebut.

Anggun juga sempat main piano bersama sang suami, Christian Kretschmar, yang memainkan cello. Kedua menyuguhkan duet apik membawakan This Never Happened Before dari Paul McCartney.

Saat menyanyikan lagu Takut, ada penampilan kejutan dari rapper ternama Tanah Air, Iwa K. Jadilah, Anggun dan Iwa K berduet dan kian memacu semangat penonton.

Penampilan Anggun ditutup dengan hitsnya bertajuk Tua-Tua Keladi yang menjadi puncak dari antusiasme di konser semalam.

Venue konser dipenuhi oleh kemeriahan para penonton yang tak berhenti bernyanyi, bergoyang, sekaligus mengabadikan momen manis itu.

Pada akhir konser dilakukan penyerahan cek donasi untuk 100 sekolah guna membangun fasilitas pendidikan senilai lebih dari Rp 3 miliar. (ant/lp6)