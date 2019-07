Harga Tiket Pesawat Turun, Penumpang Jalur Laut Masih Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai alternatif masih melambungnya tiket pesawat tidak sedikit penumpang yang berpindah haluan menggunakan moda transportasi kapal laut untuk bepergian

Kendati ada sejumlah rute dan maskapai yang sudah menurunkan harga tiket, penumpang kapal laut masih cukup tinggi.

Hal ini diungkapkan, petugas Tiketing PT Kharisma Lautan Nusantara Tour & Travel, Titin kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (7/7/2019).

"Sebenarnya persentasenya sama saja moda transportas kapal laut dan pesawat, kisaran 50:50. Namun di masa liburan ini penumpang kapal sedikit lebih banyak, mereka order via online," jelasnya.

Harga tiket dibanderol variatif berdasarkan jenis penumpang.

Dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni, untuk dewasa ditarif seharga Rp 300.000 per orang, untuk anak dibanderol seharga Rp 230.000 per orang, dan bayi seharga Rp 40.000 per orang.

Harga tersebut dikatakan Titin relatif stabil hingga akhir bulan, tidak mengalami kenaikan.

Terkecuali menghadapi Hari Raya Idul Adha belum bisa dipastikan harganya tetap atau mengalami kenaikan.

Dibandingkan pada bulan Ramadan lalu, harga tiket mencapai Rp 440.000 per orang di saat mendekati hari H lebaran.

Sebelumnya dikisaran harga Rp 280.000-368.000.

Sementara itu, Agen Tiket Biro Perjalanan Wisata, Bintang Fajar, penjualan tiket kapal masih standar tidak alami lonjakan penumpang.

"Saat ini penumpang masih relatif standar saja, belum membludak. Karena agen juga cukup banyak jadi penjualan tersebar," kata Owner Agen Tiket Biro Perjalanan Wisata, Bintang Fajar, Yati.

Agen yang dibawahinya tersebut bekerjasama dengan PT Dharma Lautan Utama dan PT Berlian Lautan Sejahtera.

Harga tiket di tempatnya yakni untuk dewasa ditarif seharga Rp 300.000 per orang, untuk anak dibanderol seharga Rp 230.000 per orang, dan bayi seharga Rp 40.000 per orang.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)