LIVE KVision TV! Jadwal Brasil vs Peru di Final Copa America 2019, Tim Samba Unggul Secara Histori

Saksikan siaran langsung Final Copa America 2019 antara Brasil vs Peru di On Channel melalui KVision TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dijadwalkan siaran langsung Brazil vs Peru di Final Copa America Brasil 2019 tayang di On Channel via KVision TV pada Senin (8/7/2019) pukul 03.00 WIB.

Sayangnya, live streaming Brasil vs Peru ini tak ditayangkan situs resmi nasional yang punya hak siar. Link Live Streaming Brazil vs Peru dapat diakses melalui sejumlah stasiun TV negara tetangga menyiarkan pertandingan Copa America 2019, di antaranya Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Timnas Brasil bakal menghadapi timnas Peru pada laga final Copa America 2019 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro.

Keberhasilan timnas Brasil melaju ke final Copa America 2019 dipastikan melalui kemenangan 2-0 atas Argentina pada babak semifinal, Rabu (3/7/2019).

Sedangkan kesempatan berlaga pada partai puncak diperoleh timnas Peru dengan membungkam timnas Cile babak serupa, Kamis (4/7/2019).

Partai final Copa America 2019 ini pun akan menjadi pertarungan ke-45 sepanjang sejarah bagi kedua tim nasional sejak pertama kali bersua pada 27 Desember 1936.

Secara historis, timnas Brasil unggul telak dengan mengantongi 32 kemenangan, dan cuma empat kali kalah dari Peru. Adapun 9 laga sisanya berakhir seri.

Skuat beralias Tim Samba itu kini menjadi favorit juara karena statusnya sebagai tuan rumah.

Apalagi, Brasil tercatat belum pernah mengalami kekalahan sepanjang Copa America 2019 berlangsung. Mereka meraih empat kemenangan dan cuma sekali seri.