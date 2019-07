BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang pemutaran film Stuber, Iko Uwais dapat pujian dari Karen Gillan dan Dave Bautista. Ini penyebabnya.

Iko Uwais kembali membintangi film Hollywood berjudul film Stuber bersama Dave Bautista, Kumail Nanjiani, dan Karen Gillan.

Bermain film Hollywood sendiri bukan pengalaman pertama kalinya bagi Iko Uwais. Suami penyanyi Audy Item tersebut telah membintangi berbagai judul film internasional.

Iko Uwais telah bekerja sama dengan aktor dan aktris internasional mulai dari Mark Wahlberg, Frank Grillo, hingga Laura Cohen.

Nah, di film Stuber ini, Iko Uwais kembali beradu peran dengan aktor kelas dunia Dave Bautista dan Karen Gillan.

Karen Gillan dan Dave Bautista sebelumnya terlibat di film Guardian of the Galaxy dan Avengers : Endgame.

Lantas bagaimana pendapat Gillan dan Bautista tentang Iko Uwais?

Mengutip Tribun Jateng, Senin (8/7/2019) Karen Gillan dan Dave Bautista puji aktor Indonesia, Iko Uwais usai kerja bareng di film Stuber.

Karen merupakan aktris asal Inggris dan Dave merupakan aktor yang juga mantan pegulat WWE.

Karen dan Dave terkenal berkat perannya dalam film Avengers dan The Guardians of the Galaxy.