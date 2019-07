Kepergian Sutopo Membuat Banyak Kalangan Merasa Kehilangan, Presiden Jokowi Posting Ungkapan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Semasa hidupnya, Sutopo Purwo Nugroho pernah menorehkan sejumlah prestasi.

Kegigihan Sutopo dalam mengabarkan informasi terkait bencana di Indonesia membuatnya dikagumi banyak orang.

Maka tak mengherankan jika dia bisa mendapatkan sejumlah penghargaan.

Setidaknya, pada 2018 Sutopo berhasil menyabet 11 penghargaan.

Salah satunya The First Responders dari The Straits Times.

Penghargaan ini diberikan kepada sekelompok orang yang berani mengambil risiko dalam menyelamatkan nyawa ketika bencana alam melanda di kawasan Asia.

Karena dedikasinya tersebut banyak orang yang merasa kehilangan.

Tak hanya presiden dan pejabat pemerintahan, namun juga sejumlah pesohor negeri ikut merasa kehilangan sosok Sutopo.

"Hidup itu bukan soal panjang-pendeknya usia, tapi seberapa besar kita dapat membantu orang lain," kata Pak Sutopo, suatu ketika. Dan ia mengamalkan kalimat itu dengan baik," tulis Jokowi mengulang ucapan Sutopo dalam akun instagramnya.

"Selamat jalan, Pak Sutopo. Semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi-Nya kekuatan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin," lanjutnya.