Rajai Pasar Kalsel, Suzuki New Carry Pick Up Ditarget Kuasai 75 Persen Penjualan Mobil Niaga Ringan

Media Test Drive “Tour ILMU New Carry Pick Up" start di diler resmi Suzuki di Banjarmasin, PT Mitra Megah Profitmas (MMP), Senin (8/7/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada periode Januari–Mei 2019, penjualan Carry Pick Up Memuncaki posisi teratas di Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan raihan pangsa pasar sebesar 72,2 persen di segmen kendaraan niaga ringan.

Hal ini diungkapkan Director of Operations Mitra Suzuki, Felix Han dalam rangkaian kegiatan media test drive “Tour ILMU New Carry Pick Up” start dan finish bertempat di diler resmi Suzuki di Banjarmasin, PT Mitra Megah Profitmas (MMP), Senin (8/7/2019).

"Kehadiran New Carry Pick Up sebagai lini produk teranyar Suzuki dirancang untuk mendukung mobilitas bisnis pelanggan Suzuki di Banjarmasin. Dengan keunggulan konsep ILMU yaitu Irit bahan bakar dan perawatan, lama umur pakai, muat banyak, dan untung di ujung) yang melekat pada New Carry Pick Up, kami optimistis New Carry Pick Up dapat mendorong penjualan Suzuki dengan menguasai 75 persen pangsa pasar kendaraan niaga ringan," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan New Carry Pick Up, PT MMP telah menyiapkan berbagai penawaran menarik serta bekerja sama dengan beberapa perusahaan leasing.

PT MMP juga menawarkan uang muka dan biaya angsuran ringan bagi pelanggan yang membeli New Carry Pick Up pada Juli 2019.

Sebagai bentuk komitmen Suzuki dalam menjaga kepuasan pelanggan, PT MMP memberikan gratis jasa servis, oli mesin, oli filter, dan oli gasket sampai dengan jarak tempuh 50.000 km atau selama dua tahun bagi pelanggan yang membeli New Carry Pick Up.

Tak hanya itu, Suzuki juga memberikan diskon 25 persen untuk setiap pembelian paket Suzuki Genuine Accessories.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan akan kendaraan niaga ringan, PT MMP juga menyediakan New Carry modifikasi di antaranya New Carry Box, New Carry Angkutan Kota, New Carry Mobil Toko, New Carry Mini Dump Truck, New Carry Arm Roll, dan New Carry Ambulance.

Proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan New Carry modifikasi adalah sekitar satu hingga tiga bulan, sesuai dengan model yang dibutuhkan.

PT MMP berdiri sejak tahun 1982 dan telah memiliki tujuh cabang diler yang tersebar di Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batulicin, Tanjung, dan Barabai.