Waspada, Aplikasi "Update dari Samsung" Palsu, 10 Juta Penguna Andrait Tertipu Mengunduh

BANJARMASINPOST.CO.ID — Peringatan bagi pemilik HP Samsung agar tidak sembarangan mengikuti aplkasi yang beredar di toko aplikasi mobile.

Di toko aplikasi mobile kadang ada saja aplikasi jebakan yang pura-pura menawarkan satu hal tapi malah melakukan hal lain.

Belakangan, di Google PlayStore ada sebuah aplikasi yang menyaru sebagai bikinan Samsung dan memberi iming-iming update firmware bagi pengunduhnya.

Namun, begitu diunduh, bukan pembaruan software yang didapat, melainkan redirect ke situs yang dipenuhi iklan berikut penawaran “download firmware” berbayar. Padahal, vendor tak pernah menarik bayaran untuk update perangkatnya.

Penampilan aplikasi bernama Updates for Samsung yang jelas bukan bikinan Samsung ini rupanya cukup meyakinkan sehingga dilaporkan ada sekitar 10 juta pengguna Android yang tertipu mengunduhnya.

Analis malware CSIS Security Group Aleksejs Kuprins meneliti perilaku sang aplikasi mencurigakan itu dan memublikasikan temuannya dalam sebuah artikel.

Di dalamnya dia menuturkan bahwa Updates for Samsung menawarkan berbagai hal meragukan kepada korban, dari jasa “unlock” kartu SIM seharga 20 dollar AS (Rp 282.000) hingga “update firmware” yang dibanderol 35 dollar AS (Rp 439.000).

Tampilan aplikasi palsu Updates for Samsung di toko Play Store sebelum dihapus oleh Google. (ZD Net)

Pembayaran pun tidak dilakukan lewat jalur resmi GooglePlay, tapi sekadar dengan memasukkan nomor kartu kredit sehingga makin mencurigakan.

“Updates for Samsung kelihatannya tidak memberikan manfaat apa pun kepada penggunanya kecuali menguras dompet,” tulis Kuprins.

Kuprins kemudian mengontak Google untuk memberitahukan keberadaan aplikasi terkait dan memintanya agar dihapus, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari ZD Net, Senin (8/7/2019).

Sebab, meski bukan termasuk kategori malware yang secara langsung melakukan tindakan berbahaya terhadap perangkat korban, aplikasi ini terindikasi berupaya melakukan penipuan (scam).

Berdasarkan pantuan KompasTekno, Updates for Samsung kini sudah tidak ada lagi di toko aplikasi Google PlayStore.

Adapun update firmware resmi dari vendor biasanya langsung disalurkan secara over-the-air ke perangkat. Pengecekan update bisa dilakukan di perangkat Android dengan membuka menu "Setting", lalu cari opsi "Software update".

(Penulis : Oik Yusuf/KOMPAS.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waspada, Aplikasi "Update dari Samsung" Palsu",