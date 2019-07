Kasus Galih Ginanjar dan Fairuz A Rafiq Viral Sampai Luar Negeri, Nasib Rey Utami dan Pablo Benua?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kasus Galih Ginanjar dan Fairuz A Rafiq viral hingga ke luar negeri, bagaimana nasib Rey Utami dan Pablo Benua?

Hingga hari ini, Selasa (9/7/2019) kasus 'ikan asin' Fairuz A Rafiq yang menyeret nama Galih Ginanjar, Rey Utami, hingga Pablo Benua masih ramai diperbincangkan.

Banyak pihak yang mengecam Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua atas aksi yang mereka lakukan terhadap Fairuz A Rafiq.

Saking ramainya berita 'ikan asin' tersebut, Galih Ginanjar dan Fairuz A Rafiq menjadi berita media internasional karena kasus bau ikan asin tersebut.

Mengutip berita Tribun Style, kasus ikan asin Galih Ginanjar dan Fairuz A Rafiq ditulis oleh media online asal Malaysia bernama World Of Buzz.

Artikelnya tayang pada Jumat (5/7/2019).

"Man Faces 6 Years Jail For Saying Ex-Wife’s Vagina Smells Like “Salted Fish” tulis judul artikel tersebut.

(Pria Menghadapi 6 Tahun Penjara Utuk Perkataan Bau Vagina Mantan Istrinya Seperti "Ikan Asin")

Penulis menuliskan secara lengkap awal permasalahan kasus vlog ikan asin ini.

World of Buzz melansir informasi tersebut dari beberapa portal berita online Indonesia.