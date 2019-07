Film Komedi Aksi 'Stuber' yang Dibintangi Iko Uwais Dapat Rating R, Simak Penjelasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film komedi aksi Stuber yang dibintangi Iko Uwais dapat rating R. Apa itu rating R? Simak penjelasannya.

Selain diisi Iko Uwais, film Stuber yang dibintangi oleh Dave Bautista (Guardian of the Galaxy) dan Kumail Nanjiani (Men in Black: International) akan tayang bioskop akhir pekan ini di bioskop Amerika.

Dengan rilisnya film Stuber tersebut, sekaligus menandai pertama kalinya sejak distributor film yakni Disney mengeluarkan film berperingkat-R.

Mengutip dari Comic Book, Rabu (10/7/2019) Stuber adalah bagian dari penggabungan film dengan rating khusus dewasa karya 20th Century Fox, dari orang-orang seperti Matthew Vaughn's Kingsman dan Deadpool yang selama ini juga dikenal dengan film khusus di atas 17 tahun.

Baca: Penampakan Terkini Avriellya Shaqqila yang Ditangkap Bersama Vanessa Angel di Kasus Prostitusi Artis

Baca: Kondisi Ekonomi Wijin, Kekasih Gisella Anastasia Disorot Hotman Paris, Eks Gading Marten Akui Ini

Baca: Wasiat Dewi Perssik Jika Meninggal Dunia pada Putranya, Gabriel, Ada Kaitan dengan Rosa Meldianti?

Rumor kedua dari kesepakatan Disney dan Fox mulai muncul, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan perusahaan Disney hingga 'berani' mengambil langkah memproduksi film dengan peringkat-R seperti Deadpool yang dibintangi oleh Ryan Reynolds.

Menurut Eksekutif Disney, Bob Iger, jika tidak merusak, Disney tidak berencana memperbaikinya.

Dengan kata lain, hal tersebut tetap kembali pada respons penonton.

Bahkan jauh sebelum merger besar-besaran ditutup, Iger dan Disney bahkan telah mempertimbangkan film Superhero Marvel dengan peringkat-R.

Bos Marvel Studios Kevin Feige sebelumnya menyinggung topik tersebut, mengatakan bahwa sementara ia dan timnya tidak mencoba-coba film-film dewasa, itu tidak berarti mereka tidak akan melakukannya di masa depan.

“Saat ini, kami tidak mengerjakan film R-Rated. Itu tidak keluar dari pertanyaan tetapi saat ini, tidak," ungkap Feige.