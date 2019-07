Terpilih Jadi Sub-Zero di Film Mortal Kombat, Joe Taslim Sampaikan Ini ke Teman-temannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor laga Joe Taslim kembali mendapat peran dalam film Hollywood. Kali ini, Joe Taslim dipercaya memerankan karakter Sub-Zero di film Mortal Kombat live-action.

Sub-Zero merupakan salah satu karakter asli game Mortal Kombat yang diperkenalkan tahun 1992. Ia dikenal kekuatannya dengan serangan es dan memiliki musuh Scorpion.

Aktor yang terkenal lewat film The Raid itu rencananya akan syuting di Australia akhir tahun ini.

Melalui Instagram Story, Joe Taslim juga telah mengucapkan terima kasih kepada sejumlah rekannya yang memberikan selamat atas terpilihnya dia untuk membintangi film Mortal Kombat.

Baca: Keanehan Bentuk Tubuh Syahrini Sepulang Bulan Madu Bareng Reino Barack, Bagian Ini Jadi Perbincangan

Baca: Mulan Jameela Diprotes Jilbabnya Dilepas demi Film, Istri Ahmad Dhani Cuma Bereaksi Begini

Baca: Raisa Tiba-tiba Kembali Setelah Jeda 7 Bulan, Istri Hamish Daud Bakal Lakukan Hal Mengejutkan

Film adaptasi dari video game ini diproduseri James Wan dari Atomic Monster dan menjadi debut bagi sutradara Simon McQuoid. Sedangkan skenario film akan ditulis oleh Greg Russo.

Namun, plot film Mortal Kombat sejauh ini belum diketahui. Pertama kali dirilis tahun 1992, Mortal Kombat sukses terjual lebih dari 49 juta kopi.

Akting Joe Taslim tak perlu diragukan lagi. Ia sebelumnya juga ikut membintangi film Fast & Furious 6, Star Trek Beyond, dan The Night Comes for Us di Netflix.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com