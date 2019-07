Jadi Boyband Berpenghasilan Tertinggi Dunia, BTS Sudah Raup Rp 793 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Untuk kali pertama boyband asal Korea Selatan BTS masuk dalam daftar Celebrity 100 yang dirilis majalah Forbes.

Celebrity 100 merupakan daftar artis berpenghasilan tertinggi menurut versi Forbes.

Berada di posisi 43, BTS menghasilkan 57 juta dollar AS sebelum pajak dalam satu tahun terakhir.

Boyband dengan tujuh member itu - yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook - menjadi satu-satunya boyband dan artis Kpop yang masuk daftar bergengsi tersebut.

Sebagian besar penghasilan BTS didapat dari tur Love Yourself dan Love Yourself: Speak Yourself.

Dua tur dunia tersebut mengiringi kesuksesan album trilogi Love Yourself: Her, Tear, dan Answer.

Menurut data dari Billboard Boxscore, enam konser Speak Yourself di tiga stadion di AS - Soldier Field (Chicago), MetLife Stadium (New Jersey), dan Rose Bowl (Pasadena), menghasilkan 44 juta dollar AS dari sekitar 300.000 tiket yang terjual.

Peluncuran dua film layar lebarnya, yakni Burn The Stage: The Movie (November 2018) dan BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (Januari 2019) menambah pundi-pundi BTS.

Dari film Burn The Stage, BTS menghasilkan 18.5 juta dollar AS (Rp 256 miliar). Sedangkan BTS World Tour meraup 11,7 dollar AS (Rp 163 miliar) di luar Korea Selatan.

