Perilaku Gempi Saat Berpisah dari Gading Marten Jadi Sorotan, Putri Gisella Anastasia Nangis?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perilaku Gempita Noura Marten saat berpisah dari ayahnya, Gading Marten jadi sorotan. Putri Gisella Anastasia itu menangis?

Ya, tingkah anak mantan pasangan selebriti Gempi menjadi perbincangan saat akan berpisah dengan sang ayah, Gading Marten.

Perilaku Gempi menjadi perbincangan setelah bermain dengan Gading Marten dan akan berpisah.

Hal tersebut terekam melalui kanal YouTube Papa Gading dilansir TribunJakarta.com pada Kamis (11/7/2019).

Baca: Wajah Bayi Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo Jadi Sorotan, Pemain Timnas Genggam Tangan Anaknya

Baca: Kegirangan Raline Shah Saat Hadiri Pemutaran Perdana The Lion King, Apa Penyebabnya?

Baca: Dewi Perssik Bicara Kematian dengan Anaknya Pasca Jadi Tersangka Kasus Rosa Meldianti

Awalnya Gading Marten tampak menyapa Gempi yang baru saja ditemuinya.

Gading Marten baru saja menemui Gempi setelah ayah anak satu itu berpulang dari liburannya.

Tak lama berjumpa dengan Gempi, Gading Marten pun mengungkapkan kerinduannya.

"I miss you, do you miss me?" tanya Gading Marten.

"Iya," jawab Gempi.

Keduanya pun berpelukkan didepan halaman rumah.