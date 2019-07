Raih Dua Penghargaan dari MarkPlus Inc, Wahyu Indriyata Sampaikan Ini

BANJARMASIN POST.CO.ID - Dua penghargaan sekaligus diterima Pemimpin Perusahaan Banjarmasin Post, A Wahyu Indriyanta sebagai Marketing Champion 2019 Banjarmasin untuk katagori dan Marketeer of The Year 2019 Banjarmasin dari MarkPlus Inc Jakarta yang berlangsung Golden Tulip Galaxi Banjarmasin, Kamis (11/7/2019).

Dua penghargaan kepada Wahyu diserahkan Doyo Pudjadi Asisten Bidang Perekonomian Pemko Banjarmasin didampingi Dr Jacky Musry selaku Deputy Chairman MarkPlus Inc.

Wahyu Indriyanta usai menerima penghargaan mengatakan Banjarmasin Post berusaha hadir untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kalsel.

"Ini juga merupakan bukti kerja kami mengikuti perkembangan dan menyesuaikan kebutuhan zaman," paparnya.

Wahyu juga mengucapkan terima kasih kepada instansi pemerintah maupun swasta ikut terlibat membantu kemajuan Banua.

"Yang pasti kami mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat di Kalsel hingga kami berada seperti sekarang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari MarkPlus Inc,' ungkapnya.

Selain A Wahyu dari Banjarmasin, penerima penghargaan Marketing Champion 2019 Banjarmasin untuk katagori Multi Finance diraih Koperasi Syariah Arrahma yang diterima kepalanya, Sucipto.

Katagori transportation & Logistik disabet JNE Cabang Banjarmasin diterima Branch Manager Depi Hariyanto.

Lalu, katagori Telecome Service didapat Telkom Witel Banjarmasin yang diterima I Wayan Suyasa selaku Manager Consumen Service , Property direbut MAH Sejajar Group diterima Direkturnya Ali Hasmi.

Lalu, Resource, Mining dan Utillities disabet PLN Kalselteng diterima Surdirman sebagai General Manager, Govermment diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin diterima Kepala Dinasnya, Ir Muryanta MT sebagai Kepala Dinas serta Education Service diraih Hafesc atas nama Zulfikar Alimuddin menjabat Direktur.