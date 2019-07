BANJARMASINPOST.CO.ID - Simbol Cinta Ungu Luna Maya Tiru Reino Barack, Kode Kangen Momen dengan Suami Syahrini?

Beberapa waktu lalu, Luna Maya diketahui saat ini sedang berada di Jepang, kampung halaman suami Syahrini, Reino Barack.

Menariknya, sebelum bepergian Luna Maya menuliskan kata-kata cinta yang diduga untuk member BTS. Ada juga yang menyebut untuk Reino Barack, suami Syahrini

Namun benarkah ungkapan Luna untuk BTS? Atau bahkan memang untuk Reino Barack, suami Syahrini?

Ada dua foto yang dibagikan Luna Maya saat berada di Jepang dengan kata-kata cinta.

"See you soon honey #Lunamaya #lmday2day #LMloves2travel *adayangtaukitakemana??".

(Sampai ketemu sayang), caption yang dituliskan sebelum bertolak ke Tokyo.

Belum cukup, Luna kembali mengunggah ungkapan cinta di postingannya.

"You’re my cotton candy #moonchild #ipurpleyou".

(Kamu adalah gula-gulaku), di akhir caption dengan tagar i purple you, yang artinya aku cinta kamu.