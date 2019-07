Datangi Nurdin Setelah Kena OTT KPK, Wagub Kepri Isdianto Menitikan Air Mata

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, langsung mendatangi Mapolres Tanjungpinang pada Kamis (11/7/2019) pagi setelah pada Rabu malam mendengar atasannya, Nurdin Basirun, dan beberapa kepala dinas terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia sempat menemui Nurdin di ruang pemeriksaan. Namun Isdianto hanya bisa bertemu Nurdin beberapa menit.

Kepada Tribun Batam, Isdianto mengaku sampai menitikkan air mata melihat kondisi gubernur.

“Saya sudah ketemu langsung dengan pak gubernur. Saya sangat terharu melihat atasan saya ini. Saya sedih dan meneteskan air mata ,” ucap Isdianto,

Nurdin berpesan kepada Isdianto agar tetap menjalankan roda pemerintahan de­ngan baik.

“Harapan kita, (kasus Nurdin Basirun) segera selesai dan masuk ke kantor bersama kita, dan bekerja seperti biasa,” ujar Isdianto yang segera masuk ke mobilnya.

Kapolres Tanjungpinang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ucok Lasdin Silalahi membenarkan petugas KPK meminjam ruangan untuk memeriksa Nurdin dan kawan-kawan.

Hingga Kamis pukul 07.20 WIB, Nurdin dan kawan-kawan belum keluar dari mapolres.

Terkait peristiwa yang menimpa ayahnya, anak kedua Nurdin, Muhammad Nurhidayat, mengungkapkan doa dan isi hati di akun instagramnya. Nurhidayat memosting sebuah instastory dengan kata-kata mengharukan.

“Berdoa dan berserah diri kepada Allah. Apa pun yang terjadi, itulah yang terbaik dan yang sudah ditakdirkan Allah. Don’t worry about us, you must stay strong pa. Our family and many many many more people love you. #my757 #loveyoumorethan3000,” tulisnya.

Dalam postingan berikutnya, Nurhidayat menuliskan sebuah kata yang memperlihatkan dirinya beserta keluarga telah memasrahkan semuanya kepada Allah SWT terhadap apa yang menimpa si “Gubernur Pelaut”.

Di-postingan selanjutnya, Nurhidayat meminta ayahnya tegar. “Stay strong Capt! Just take care of yourself and don’t forget to pray and ask for Allah’s guidance,” tulisnya disertai foto Nurdin berjalan menuju sebuah tugu. (tribunbatam)