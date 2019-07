Perjuangan Ashanty dan Anang Demi Beri Hadiah Mobil Mewah pada Aurel Hermansyah Terungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perjuangan Ashanty dan Anang Hermansyah demi memberi hadiah mobiol mewah seharga nyaris Rp 1 miliar pada Aurel Hermansyah terungkap.

Ya, kabar bahagia baru saja datang dari artis muda, Aurel Hermansyah yang merupakan anak Anang Hermansyah dan Krisdayanti.

Pasalnya, putri sambung Ashanty, Aurel Hermansyah baru saja merayakan ulang tahunnya ke-21, kemarin Rabu (10/7/2017).

Di hari ulang tahunnya itu, ada banyak kejutan dan ucapan yang ia terima dari kerabat.

Mulai dari sang ibu, Krisdayanti, Ashanty, Azriel, Anang, dan teman-teman Loly yang lain.

Di momen itu, KD terlihat memosting foto sang anak dan memberinya sebuah doa.

"Happy 21th birthday @aurelie.hermansyah, wishing you all the best in life kakak," tulis KD dengan menambahkan emoticon ungu.

Tak hanya itu, ia juga menunjukkan sebuah karangan bunga sebagai hadiah untuk sang anak.

Selain KD, Ashanty juga nampak memberikan ucapan untuk Loly.

"Happy bday anak manis bunda, kesayanganku, cinta matiku," tulis Ashanty dalam captionnya.