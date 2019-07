BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat Heboh dengan Garneta Haruni, Kimmy Jayanti Lahirkan Anak Greg Nwokolo, Ini Namanya

Greg Nwokolo membagikan kabar kelahiran anak pertamanya dengan Kimmy Jayanti yang berjenis kelamin perempuan melalui akun Instagram pribadinya @greg11n, Kamis (11/7/2019). Beberapa waktu lalu pasangan ini sempat heboh dengan pengakuan Garneta Haruni

Setelah masalah dengan Garneta Haruni, Kimmy Jayanti dan akhirnya melahirkan. Hal itu terlihat dari unggahan terbaru di instagram Greg Nwokolo menampilkan saat dirinya sedang memegang tangan mungil putri kecilnya yang berada di dalam inkubator.

Greg Nwokolo yang juga suami dari model Kimmy Jayanti ini menulis caption yang berisi informasi nama putri pertamanya itu.

"Hello dedre Kimberly Akira Gregory,our JOY is finally here..we love you.."

Jelang persalinan Kimmy Jayanti dibagikan Greg Nwokolo melalui unggahan di insta story.

Salah satu foto yang diunggah Greg Nwokolo adalah saat sedang menggenggam tangan Kimmy Jayanti yang telah dipasang selang infus.

"Tik tok tik tok," tulis Greg sambil membubuhkan emoji berupa wajkah bayi, ekspresi senyum dan tangan yang terkatup untuk berdoa.

Namun siapa sangka, Kimmy Jayanti mengaku sempat merasa takut untuk hamil.

Dikutip TribunSolo.com dari Bola Stylo, Kimmy Jayanti mengungkapkan hal tersebut melalui vlog pribadinya.