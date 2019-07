Ed Sheeran Ngaku Sudah Menikah padahal Sempat Ditutupi Rapat-rapat, Intip Potret Mesra Bareng Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama bungkam, penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran akui sudah menikah dengan Cherry Seaborn tahun lalu.

Pengakuan tentang kebenarannya telah menikah disampaikan Ed Sheeran dalam sesi wawancara dengan iHeart Radio belum lama ini.

Hal ini bermula saat pembawa acara Charlamagne Tha God menanyakan perihal lagunya yang berjudul Remember The Name.

LIrik itu berbunyi “Watch how the lyrics in the songs might get twisted / My wife wears red, but looks better without the lipstick”.

“Itu sebenarnya ditulis sebelum saya dan Cherry menikah dan saya tahu kami bakal sudah menikah saat lagu itu dirilis,” kata Sheeran.

Penyanyi 28 tahun itu juga berbicara tentang statusnya ketika menceritakan lagu “I Don’t Care” yang dinyanyikannya bareng Justin Bieber.

“Bieber baru menikah, saya juga baru menikah,” katanya, seperti dikutip TribunStyle.com dari Kompas.com.

Sheeran juga menjelaskan bahwa lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang menghadiri sebuah acara bersama orang terkasih.

Dari situlah muncul ide untuk membuat lagu tersebut.

Mengajak Justin Bieber kolaborasi merupakan ide dari sang istri tercinta, Cherry Seaborn.