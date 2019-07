BANJARMASINPOST.CO.ID - Irwan Mussry Diprotes Karena Unggah Foto Wanita Cantik Lain Selain Maia Estianty, Siapa Dia?

Hubungan Irwan Mussry dan Maia Estianty diketahui selalu romantis dan menebar aura positif

Namun postingan terbaru suami Maia Estianty, Irwan Mussry malah dapat protes lantaran mengunggah foto wanita cantik lain selain istrinya

Ya, suami Maia Estianty, Irwan Mussry memajang foto bersama wanita cantik di akun instagramnya.

Bukan wanita sembarangan, karena yang dipajang Irwan Mussry adalah fotonya bersama anak konglomerat yang juga bos dari brand es krim ternama di Indonesia, Haagen-Dazs. Dita Soedarjo.

Tak cuma foto berdua, Irwan juga memajang foto Dita saat duduk di kursi kerjanya.

Irwan juga memuji mantan tunangan aktor Denny Sumargo itu.

"It's always a pleasure to meet the young and passionate who do their best to make a difference in the world. Thanks for coming to visit our office @ditasoedarjo - we wish you and #DignityAcademy continued success," tulis Irwan Mussry.

Sontak saja, unggahan dari Irwan ini mengundang reaksi dari warganet.

Banyak warganet yang tidak setuju Irwan menggugah foto wanita lain di akun instagramnya.