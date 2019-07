Membandingkan Harga Jual Mobil Hasil Kolaborasi Daihatsu Ayla dan Toyota Agya, Siapa Juaranya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menarik membandingkan keunggulan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla setelah enam tahun menemani masyarakat Indonesia.

Keduanya merupakan mobil hasil kolaborasi PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di segmen kendaraan murah ramah lingkungan (LCGC).

Secara harga, Daihatsu Ayla diposisikan sedikit lebih murah ketimbang Toyota Agya, hal tersebut dilakukan untuk menyasar pasar yang lebih luas lagi.

Lantas, apakah itu secara otomatis membuat Daihatsu Ayla lebih value for money ketimbang saudara kembaranya? Nah, itu yang akan kami bahas kali ini.

Dalam parameter value for money, erat kaitannya antara harga jual serta apa yang didapat dari mobil tersebut.

Saat ini Daihatsu Ayla 1.2 R Deluxe A/T yang merupakan varian tertingginya dibanderol dengan harga Rp 151.850.000 juta on the road DKI Jakarta.



(Rianto Prasetyo)

Daihatsu Ayla R Deluxe



Sementara Agya 1.2 TRD S A/T dibanderol Rp 5,5 juta lebih mahal yakni Rp 157.350.000 juta on the road DKI Jakarta.

Tapi dengan harga yang paling tinggi dibandingkan dengan kembarannya tersebut, ternyata Toyota Agya memiliki fitur yang sangat lengkap terutama fitur keselamatan.

Karena fitur keselamatan seperti seatbelt tiga titik serta headrest untuk seluruh penumpang dan juga ISOFIX, termasuk fitur mewah bagi mobil di segmen LCGC.

