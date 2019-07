3 Hotel Indonesia Masuk Kategori 100 Hotel Terbaik Sedunia, Tarif Kamarnya Seharga Satu Motor Scoopy

Four Seasons Bali at Sayan

FOUR SEASONS

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Majalah Travel and Leisure kembali mengumumkan penghargaan World's Best Awards. Dalam kategori hotel, tahun ini Travel and Leisure telah mengeluarkan daftar 100 hotel terbaik di dunia.

Ada tiga hotel di Indonesia yang masuk dalam 100 besar hotel terbaik sedunia. Pertama adalah Four Seasons Resort Bali at Sayan di Ubud, Gianyar. Hotel ini berada di peringkat ke 13 kategori Hotel Resort Terbaik di Asia dan peringkat 64 dalam kategori Hotel Terbaik di Dunia.

Kedua adalah Nihi Sumba di Nusa Tenggara Timur, yang berada pada peringkat delapan kategori Hotel Resort Terbaik di Asia dan peringkat 39 dalam kategori Hotel Terbaik di Dunia.

Terakhir adalah The Mulia, Nusa Dua, Bali yang berada di peringkat tiga kategori Hotel Resort Terbaik di Asia dan peringkat tujuh dalam kategori Hotel Terbaik di Dunia.

Kolam renang di The Mulia, Bali.(ARSIP THE MULIA BALI)

Ketiga hotel tersebut cukup tenar di kalangan turis mancanegara maupun domestik. Ketiganya juga tercatat pernah, bahkan sering, diinapi selebriti. Berapa harga kamar di tiga hotel ini?

Four Seasons Resort Bali at Sayan

Dari situs resmi Four Seasons, Minggu (14/7/2019), hotel bintang lima ini memiliki dua jenis akomodasi yakni Suite dan Villa. Ada tiga jenis Suite yakni Family Suite, One Bedroom Suite, dan One Bedroom Duplex Suite.

Sementara itu, ada enam jenis Villa yakni Royal Villa, River View Two Bedroom Villa, Two Bedroom Villa, Sayan Villa, Riverfront One Bedroom Villa, dan One Bedroom Villa.

Dari situs Traveloka, harga kamar untuk tipe Suite (One Bedroom Suite) mulai dari Rp 20,4 juta. Sementara itu untuk Villa (Riverfront One Bedroom Villa) harganya mulai dari Rp 22,8 juta per malam.