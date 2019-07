BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga Fantastis Mobil Mewah Aurel Hermansyah Sebagai Hadiah Ulang Tahun dari Ashanty dan Anang

Aurel Hermansyah, putri dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti sedang berbahagia.

Beberapa hari yang lalu, Aurel Hermansyah diketahui baru saja merayakan ulang tahun yang ke-21.

Krisdayanti terlihat memposting foto sang anak dan memberinya sebuah doa lewat akun Instagramnya.

"Happy 21th birthday @aurelie.hermansyah, wishing you all the best in life kakak," tulis Krisdayanti disertai emoticon.

Tak hanya itu, Krisdayanti juga menunjukkan sebuah karangan bunga sebagai hadiah untuk sang anak.

Tak hanya Krisdayanti, ibu tirinya yaitu Ashanty juga nampak memberikan ucapan untuk Aurel Hermansyah.

Kebahagiaan semakin bertambah saat Aurel Hermansyah mendapatkan kado spesial dari Ashanty dan Anang.

Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri Anang Hermansyah dan Ashanty rupanya memberikan Aurel kado yang sangat mewah.

Meski mengunggah foto bersama, Ashanty nyatanya tak bisa memberikan ucapannya secara langsung pada Loly.