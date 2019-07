Sayembara Via Vallen untuk Penggemarnya Setelah Lagu Senorita versi Koplo Trending Youtube

Video Via Vallen mengcover lagu Senorita milik Shawn Mendez dan Camilla Cabello menjadi trending nomor satu di YouTube. Pedangdut tersebut membawakan Senorita dengan nuansa koplo.

Tangkapan layar akun YouTube Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sayembara Via Vallen untuk penggemarnya setelah lagu Senorita versi dangdut koplo trending Youtube terungkap.

Ya, pedangdut Via Vallen meng-cover lagu Senorita milik Shawn Mendez dan Camila Cabello dengan irama koplo di akun YouTube Via Vallen Official.

Cover Senorita versi koplo ini pun rupanya tak butuh waktu lama untuk jadi trending.

Diunggah pada Rabu (10/7/2019), cover Senorita sudah menjadi trending nomor 1 di YouTube Indonesia dan sudah ditonton sebanyak 5.650.777 kali.

Via Vallen terlihat membawakan lagu Senorita dengan irama koplo dan diiringi pemain bandnya.

Ia juga terlihat beberapa kali menggoyangkan tangan dan badannya mengikuti alunan lagu.

Karena videonya kembali menjadi trending, pemilik nama lengkap Maulidyah Oktavia itu kemudian membagi-bagikan hadiah dengan menggelar sayembara.

Dilansir GridHot.ID dari akun Instagram pribadinya, Via Vallen membagikan hadiah uang tunai Rp 2,5 juta untuk penggemarnya yang kreatif membuat video goyang Senorita.

"Dalam rangka Senorita koplo cover version tembus trending 1 youtube

Via ngajakin kalian buat ikutan Goyang Senorita ala Via berhadiah total 2.5 Juta rupiah untuk 5 Video terpilihhh (masing2 500 ribu rupiah)

Betewe ini untuk semua kalangan yaaa, jd siapa aja boleh ikut