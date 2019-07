Bakal Gelar di Jakarta Tahun 2020, Ayo Kenal Lebih Dekat Balapan Formula E

AFP/Getty Images for Kaspersky/Mike Stobe

Pebalap Tim Virgin Racing yang dibayangi Robin Frijns berkompetisi di New York E-Prix Formula E Musim 5 pada 13 Juli 2019 di New York, AS. Raksasa cybersecurity Kaspersky menjadi sponsor resmi tim Envision Virgin Racing untuk tahun kedua berturut-turut.