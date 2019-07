Dijual Rp 2,39 Miliar per Unit, Baru Diluncurkan BMW X7 The President Langsung Laku 20 Unit

Baru diluncurkan, BMW X7 The President sudah laku 20 unit

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) diramaikan dengan hadirnya MBW X7 di Museum MACAN, Senin (15/7/2019)

Dijual dengan harga Rp 2,39 miliar per unit, BMW X7 tetap memiliki permintaan yang tinggi. Bahkan, baru diluncurkan 20 unit pertama BMW X7 sudah laku terjual.

Sebagai gambaran, BMW X7 yang akan memenuhi permitaan pasar adalah Completly Built Up (CBU) dari Jerman. Di tahun 2019 ini kuota yang tersedia untuk pasar Indonesia sebanyak 20 unit saja.

Director of Communications BMW Indonesia Jodie O'tania mengatakan, kuota tersebut memperhitungkan permintaan dari negara-negara lain. " Mobil ini demand-nya sedang banyak di dunia," kata Jodie ketika ditemui Kontan.co.id usai The First-Ever BMW X7 The President Media Launch, di Museum MACAN, Senin (15/7/2019).

Asal tahu saja, seluruh unit tersebut telah habis dipesan untuk pelanggan yang sudah melakukan prebooking. Rencanaya, 20 unit yang sudah terjual akan dikirimkan secara bertahap hingga November 2019.

Sekadar informasi, BMW X7 sempat ditampilkan dalam versi konsep saat GIIAS 2018. Pada saat itu sudah banyak pelanggan yang melakukan prebooking.

Vice President of Sales BMW Indonesia Bayu Riyanto bilang untuk tahu depan ia optimistis kuota yang tersedia untuk pasar Indonesia akan lebih besar, hal ini melihat antusiasme pasar. Sayangnya, untuk pemesanan tahap selanjutnya Bayu belum bisa mengungkapkan rincian waktunya.

Jodie menambahkan, permintaan pasar yang tinggi juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan Completely Knock Down (CKD) di Indonesia.

Apalagi ia melihat pasar SUV di Indonesia sangat besar tercermin dari kontribusi SUV terhadap penjualan total BMW Indonesia. " SUV menyumbang 30% hingga 40% dan terus bertambah setiap tahun," tutup Jodie.

Artikel ini telah Tayang di Kontan.co.id dengan judul Baru diluncurkan, BMW X7 The President sudah laku 20 unit