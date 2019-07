Inilah Lirik Lagu Vida, Cinta Laura Kiehl Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cinta Laura Kiehl akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Vida.

Video clip lagu Vida yang diunggah kanal youtube CintaLauraKiehlVEVO telah ditonton sebanyak lebih dari 393 ribu kali.

Sebelum merilis algu Vida, Vinta Laura pernah merilis beberapa lagu seperti Oh Baby, Cinta Atau Uang, Tulalit dan Shoot Me.

Simak lirik lagu Vida - Cinta Laura Kiehl berserta terjemahan Bahasa Indonesia berikut ini.

Baca: Perubahan Tubuh yang Tak Biasa, Kimberly Ryder Akhinya Mengungkapkan Keadaannya yang Sebenarnya

Baca: Roy Marten Menangis Bercerita Tentang Gading Marten, ini Kata yang Disampaikan ke Gisella Anastasia

Baca: Bukan Hanya Syahrini, Ini 5 Artis Indonesia yang Kerap Memakai Kalung Mewah, Seharga Rumah!

Cinta Laura Kiehl

Cinta Laura Kiehl (instagram @claurakiehl)

Lirik lagu Vida - Cinta Laura Kiehl

I catch you looking my way

You got me wanin’ na me play Yeah yeah

I’m Feeling some type of way

Yeah yeah

Listen to me When I say Come to me

I’ve got you wanting to stay Yeah yeah

Kinda liking this feeling Ooohhh

Kinda like where we’re heading

Come on over So wont come on over, my baby love Oooh

You’re so goddamn appealing Oooh

Kinda feel like I’m dreaming

So won’t you come over, my baby!

Estoy enamorada con vida

Ohhh yeah yeah yeah la la