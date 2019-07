Jadwal & Prediksi Persib Bandung vs Kalteng Putra di Liga 1 2019 Pekan 9 Live Indosiar

Prediksi Persib Bandung vs Kalteng Putra Live Indosiar dalam lanjutan Liga 1 2019 pekan 9 tersaji di bagian berita ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Pekan 9 menyajikan laga-laga seru, di antaranya Persib Bandung vs Kalteng Putra, Semen Padang vs Arema FC dan PS Tira-Persikabo vs Persija Jakarta tersaji pada Selasa (16/7/2019).

Live streaming Persib vs Kalteng Putra disiarkan langsung di Indosiar dan Vidio.com yang dimulai pukul 15.30 WIB.

Prediksi susunan pemain Persib vs Kalteng Putra bakal berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Pasalnya melawan Kalteng Putra, Persib tidak diperkuat dua pemain kunci mereka.

Rene Mihelic dan Ezechiel N'Douassel tidak akan main melawan Kalteng Putra lantara mendapat akumulasi kartu kuning.

Persib juga tidak akan diperkuat Muhammad Natshir yang cedera patah tulang fibula dan tibia. Ia harus absen kurang lebih selama enam bulan.

Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts pun dipusingkan untuk mencari pengganti Ezechiel.

"Kami punya ekspektasi besar ketika ada Ezechiel, karena dia di Indonesia adalah pemain yang sangat bagus. Maka dari itu kami harus berusaha (meski tanpa Eze) bagaimana menaikkan kualitas secara ekstra dari segi lainnya," ujar Robert Alberts saat ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Minggu (14/7/2019), dikutip dari Tribun Jabar.

Menurut Robert Rene Alberts setiap pemain memiliki keunggulan masing-masing.

"Contohnya seperti Zola, mungkin dia tidak bisa seperti Ezechiel dalam duel udara. Tapi dia cepat di dasar daripada Ezechiel. Maka kami harus ubah permainan sedikit," kata Robert Alberts.