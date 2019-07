Jelaskan Beda Ikan Asin & Rumput Tetangga, Pedangdut Seksi Ini Sampai Diajak Hotman Paris ke Villa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengacara kondang Hotman Paris tengah keranjingan penyanyi dangdut muda Bella Nova nan seksi.

Hotman Paris Hutapea minta netizen (warganet) memberikan nomor handphone Bella Nova.

Terang-terangan Hotman Paris Hutapea ajak Bella Nova ke Paris, Prancis, untuk menikmati makan malam (dinner).

Membagikan video klip milik Bella, Hotman menyindir soal pria yang menjadi model video klip tersebut.

“Bella Nova:Cemburu aku Gus Lora Hotman Paris!!!! Awas aku senggol kijang lakinya dengan Lamboku nanti!

Uhh cuma pesan es teh manis! Gus Lora bawa kamu dinner di kota Paris yaaaaaaa!!

Jangan mau naik Lion kelas ekonomi kayak Itu orang!” tulis Hotman dalam akun Instagramnya Minggu (14/7/2019).

Bukan cuma sekali, Hotman Paris Hutapea menggoda Bella Nova berkali-kali lewat akun Instagramnya.

Hotman mengajak Bella ke Bali untuk menikmati hiburan seusai menyelesaikan kasus ikan asinnya.

“Sabar ya Gus will come home soon! Villa kita di Bali udah nunggu kita ya! Kita libur sesudah mulut sampah ikan asin masuk tahanan!” tulis Hotman lagi.