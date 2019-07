Nikita Mirzani Kembali Berhijab Jadi Sorotan, Tak Lama Pasca Video Mesra dengan Sondang Pratama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nikita Mirzani kembali tampil berhijab jadi sorotan. Ini tak lama setelah heboh video mesra Nikita dengan Sondang Pratama.

Ya, Nikita Mirzani kembali menghebohkan publik dengan penampilan barunya.

Perempuan yang kerap disapa Niki itu terlihat mengenakan jilbab panjang warna hitam.

Nikita Mirzani memakai busana muslim itu saat sedang mengantar putri semata wayangnya ke sekolah.

Potret itu Niki bagikan di akun Instagram pribadinya, nikitamirzanimawardi_17 belum lama ini.

Berdasarkan dari lokasi yang ditandai, sepertinya putri pertama Niki mengenyam pendidikan di Al-Wildan Islamic School, Tangerang.

"Anak perempuan ku tersayang kaka Laura," tulis Niki, dikutip Grid.ID pada Senin (15/7/2019).

"Mimi cuma mau bilang, I'm proud to be your mother (aku bangga jadi ibumu). Belajar yang rajin di sana. Mimi yakin kaka Lolly pasti bisa. Bismillahirohmanirohim yah sayang," tandasnya.

Penampilan Niki kala mendampingi putri semata wayangnya itu kembali jadi sorotan.

Seperti diketahui, Niki pernah membuat heboh publik dengan keputusannya berhijab dan melepasnya tak lama kemudian.