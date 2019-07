Penampakan Karen Vendela Hosea, Calon Istri Boy William, Cek Foto-foto Cantik si Putri Konglomerat!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah penampakan sosok Karen Vendela Hosea, calon istri Boy William. Perempuan cantik yang merupakan putri konglomerat di Indonesia!

Ya, calon Istri Boy William ternyata bukan orang sembarangan. Karen Vendela Hosea merupakan anak konglomerat bos hotel, mal dan perumahan elit.

Memang, Boy William baru saja membagikan kabar bahagia telah melamar sang kekasih, Karen Vendela Hosea.

Boy membagikan kabar bahagia ini di akun instagram pribadinya hari ini, Kamis (11/7/2019).

Pria 27 tahun ini mengunggah dua foto sekaligus.

Satu foto memperlihatkan Karen yang mengecup mesra Boy, sementara foto yang kedua memperlihatkan cincin indah yang kini melingkar di jari manis Karen.

Tak hanya mengunggah momen romantis, Boy juga menuliskan captionyang menyentuh dalam unggahannya tersebut.

"She said Yes!

One fine day in the middle of nowhere, i got down on my knees. Thank you for choosing me.

Nothing in this world is perfect but to me, you are. Let's make more dumb memories together.