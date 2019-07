Perubahan Tubuh yang Tak Biasa, Kimberly Ryder Akhinya Mengungkapkan Keadaannya yang Sebenarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan suami-istri Edward Akbar dan Kimberly Ryder umumkan kabar bahagia.

Melalui akun Instagram masing-masing, pasangan suami-istri ini kompak posting foto yang sama.

Tampak Kimberly mengenakan dress merah sementara Edward Akbar berdiri di sampingnya dengan kaus hitam dan celana pendek coklat.

Keduanya berdiri berhadapan, saling menatap, dan tersenyum.

Lewat foto tersebut, Kim pun mengakui dirinya berbohong.

Bukannya gendutan, ternyata Kim tengah mengandung anak Edward.

Okay I lied. I’m not getting fat, I’m just pregnant. #bismillah (emoji)

Edward Akbar pun menulis caption penuh syukur disertai dengan emoji bayi.

Bersyukur atas berkah dari-Nya. Bismillah (emoji)

Netter pun langsung memenuhi kolom komentar foto mereka dengan ucapan selamat dan doa baik.