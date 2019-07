Undangan Penikahan Mantan Istri Tommy Kurniawan, Tania Nadira Jadi Sorotan, Ini Sosok Suami Barunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat Fatimah Tania Nadira, mantan Istri Tommy Kurniawan? Ya, undangan pernikahan dan sosok suami baru jadi sorotan.

Tommy Kurniawan sudah move on dengan masa lalu perceraiannya dengan Fatimah Tania Nadira karena sudah bahagia dengan rumah tangga barunya.

Sementara itu, sang mantan istri Tommy Kurniawan, Fatimah Tania Nadira akan segera melepas status jandanya.

Gagal menikah dengan Tommy Kurniawan dua tahun lalu, tak membuat Tania Nadira trauma kembali membina rumah tangga.

Diketahui Tania Nadira ini akan segera menyusul Tommy Kurniawan membina rumah tangga dengan sang kekasih, Abdulla Alwi.

Meski belum mengumumkan kapan pernikahannya akan berlangsung, namun potret mewah undangan pernikahan Tania ini sudah mencuri perhatian publik.

Hal tersebut diketahui dalam unggahan Instagram Tania Nadira.

Dalam unggahannya tersebut Tania Nadira memperlihatkan postingan dari salah satu saudaranya yang tak bisa hadir di hari bahagianya tersebut.

"It breaks my heart that i can't attend your big day my twin cousin.. i wish for you the best and may this marriage last forever with love and happiness for both of you," tulis pemilik akun @alyasmom17.

Mantan istri Tommy Kurniawan ini pun menuliskan kesedihannya atas ketidak hadiran pemilik akun @alyasmom17 tersebut.