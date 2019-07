Kali Ketiga, BTS Masuk Daftar Tokoh Paling Berpengaruh di Internet versi Majalah TIME

Para member BTS berfoto dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In dalam acara Resonance of Korean Musicians yang digelar di Paris, Perancis, Minggu (14/10/2018).

Twitter/BTS Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Boyband Kpop BTS kembali masuk daftar sosok paling berpengaruh di internet yang disusun majalah TIME.

Ini kali ketiga boyband asuhan Big Hit Entertainment itu menjadi salah satu “The Most Influential People on the Internet”. BTS masuk daftar tersebut sejak 2017.

TIME menentukan sosok yang masuk daftar itu dengan melihat pengaruh globalnya di media sosial dan kemampuannya menjadi berita.

Di dalam daftar tersebut terdapat sejumlah tokoh lain seperti artis musik Ariana Grande, Cardi B, Lil Nas X, serta tokoh politik seperti Presiden AS Donald Trump.

Baca: Senyum Kecut Luna Maya Diberi Kado Foto Berbingkai, Gambar Reino Barack atau Ariel NOAH?

Baca: Wow! Ada Bengkel Servis Spesial untuk BMW Dinas Presiden Anti Bom, di Sini Lokasinya

Baca: Tak Kalah dari Sunan Kalijaga! Sosok Ayah Taqy Malik, Eks Mertua Salmafina Sunan Pengusaha Tambang

Dalam artikelnya, editor TIME Raisa Bruner menggambar BTS memiliki jutaan penggemar. Mereka sangat aktif melahap dan menyebarkan semua konten BTS di internet.

TIME juga menyebut sejumlah prestasi BTS, seperti tiga albumnya menduduki puncak daftar album terlaris Billboard 200 dalam satu tahun. Juga video musik lagu “Boy With Luv” yang ditonton 75 juta kali dalam 24 jam.

Tahun ini TIME juga memasukkan BTS ke dalam daftar 100 Most Influential People of 2019.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com