Kepergok di Kolong Ranjang Putrinya, Ibu Ini Laporkan MAN ke Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Penyidik Polsek Tapin Utara memproses pengaduan Siti Aisyah (39) atas perbuatan asusila yang dialami putrinya, Selasa (16/7/2019).

Warga Jalan Pasar Keraton Raya Rt. 012/04 Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara, Kabupate. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan itu memergoki MAN (18), Minggu (14/7/2019) sekitar pukul 02.00 Wita.

MAN, warga Desa Miawa RT 02 RW 01 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin kedapatan sembunyi di kolong ranjang.

Aisyah tidak terima ulah MAN bersembunyi di kolong ranjang, terlebih melihat putrinya, KHA (17) hanya berbalut selimut tanpa pakaian dalam.

Polisi mengamankan MAN di Mapolsek Tapin Utara untuk dimintai keterangan beserta barang bukti 1 lembar baju kaos lengan pendek warna merah muda dan 1 buah celana kain panjang warna hitam milik KHA.

MAN disangka polisi melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap KHA yang masih dibawah umur.

Polisi menjerat pasal berlapis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat 1 Perpu No 1 Tahun 2016 Jo UU No 17 Tahun 2016 Jo pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Subsidir Pasal 82 Ayat 1 Perpu No 1 Tahun 2016 Jo UU No 17 Tahun 2016 Jo pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kapolsek Tapin Utara, Iptu Salahuddin Kurdi dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id terkait kasus itu menjelaskan setelah menerima laporan, mendatangi TKP dan meminta keterangan saksi serta membuat laporan polisi.

Menurut Iptu Salahudin Kurdi, awalmulanya terlapor mendatang ke rumah korban. Saat itu korban tidur di rumah neneknya yang bersebelahan dengan rumah orang tua korban.

Setelah itu teelapor menyelinap masuk kedalam kamar korban bersama korban, setelah di dalam kamar, terlapor menyetubuhi korban.

Pada saat itu pelapor atau ibu korban mendengar suara berisik dari dalam kamar korban, pelapor langsung mengecek ke kamar korban.

Saat pelapor menyalakan lampu di kamar korban, pelapor mendapati korban dalam keadaan telanjang dibalut selimut diatas tempat tidur. Dan pelapor melihat terlapor bersembunyi dibawah ranjang di dalam kamar korban.

"Akibat kejadian tersebut pelapor melaporkan peristiwa yang dilihat, didengarnya tersebut ke Polsek Tapin Utara," katanya. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)