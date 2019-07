Klasemen Liga 1 2019 Pekan 9 Usai Hasil PSM vs Persebaya 2-1 & PSS vs PSIS 1-3, Ewako ke Puncak?

PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

Klasemen Liga 1 2019 Pekan 9 Usai Hasil PSM Makassar vs Persebaya 2-1, PSS Sleman vs PSIS Semarang 1-3 & Semen Padang vs Bhayangkara FC 2-3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2019 Pekan 9 mengalami perubahan usai tiga laga yang dihelat pada Rabu (17/7/2019).

Hasil laga PSM Makassar vs Persebaya berakhir dengan skor 2-1 dalam laga yang dihelat di Stadion Andi Mattalatta, Makassar.

Ini merupakan kemenangan dua kali beruntun PSM Makassar pada dua laga kandang.

Sebelumnya, skuad Juku Eja juga menang 2-1 atas tamunya Bhayangkara FC, Sabtu (13/7/2019).

Sementara itu, catatan ini merupakan kegagalan tiga kali beruntun Persebaya gagal meraih kemenangan.

Sebelumnya, mereka main imbang 2-2 dengan Barito Putera, Selasa (9/7/2019), dan kalah 1-2 dari tuan rumah PSS Sleman, Sabtu (13/7/2019).

PSM pun kini berada di posisi 6 dengan torehan 13 poin dari 6 pertandingan, sedangkan Persebaya berada satu strip di bawah dengan 12 poin.

PSM berpeluang melesat naik karena masih memiliki sisa 3 pertandingan.

Sedangkan laga seru lainnya antara PSS vs PSIS berakhir dengan skor 1-3.