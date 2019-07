Profesi Calon Istri Gading Marten Jadi Sorotan Roy Marten, Kapok Gara-gara Gisella Anastasia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Profesi calon istri Gading Marten jadi perhatian Roy Marten. Apakah Roy Marten kapok bermenantu dari kalangan artis seperti Gisella Anastasia?

Artis senior Roy Marten mengungkapkan kriteria pendamping ideal bagi sang putra, Gading yang baru saja bercerai dari mantan istrinya, Gisella Anastasia.

Roy Marten mengaku tak memprioritaskan profesi pendamping hidup Gading Marten kelak.

Sepertinya, Roy Marten tak mempermasalahkan jika anaknya kembali bertemu jodoh dari kalangan artis.

Dia merasa profesi apapun calon istri Gading tak dipermasalahkan.

Artinya, dia tak kapok harus kembali punya menantu dari kalangan artis, seperti Gisella Anastasia.

Yang penting, calon istri Gading itu bisa membahagiakan anaknya.

"Saya kira profesi enggak 'penting'. Apa pun profesinya yang penting pribadinya, akhlaknya yang baik, yang bisa menemani, menolong, dan membahagiakan Gading," kata Roy seperti dikutip Kompas.com dari video Trans 7 Official "DATANG KE OKAY BOS, ROY MARTEN MENANGIS | OKAY BOS (12/07/19) PART 4", Senin (15/7/2019).

Menurut dia, Gading memerlukan waktu untuk kembali menemukan kebahagiaannya.

Gading, lanjutnya, harus menyadari untuk segera menemukan kebahagiaan.