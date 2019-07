GIIAS 2019 - Inilah Daftar Mobil Baru yang Dipajang dan Dijual Siang Ini, Suzuki Jimny Generasi Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pameran otomotif nasional, GIIAS 2019 mulai bergulir 18 hingga 28 Juli tahun ini, di ICE, BSD, Tangerang. Banyak produsen otomotif yang memanfaatkan momen itu untuk meluncurkan mobil baru.

Sebut saja, merek asal Jepang, seperti Daihatsu, Honda, Nissan, Suzuki, dan Toyota. Tak ketinggalan merek dari Eropa, serta China ikut memanfaatkan pameran otomotif nasional tahunan itu untuk meluncurkan model atau varian baru, serta mobil konsep.

Khusus untuk mobil baru, merek Daihatsu akan memperlihatkan MPV hybrid konsep, juga beberapa model acuan pengembangan atau edisi khusus dari model jamak, seperti Xenia, dan Terios.

Daihatsu Hybrid

Dari booth Honda, menu utamanya yang disodorkan adalah generasi baru Accord. Sedan menengah Honda ini mendapatkan ubahan total.

Selain itu, Honda juga mau meluncurkan HR-V edisi terbatas di GIIAS 2019. Disebut edisi terbatas, rumorsnya bakal menjadi varian termurah dari sport utility vehicle (SUV) entry ini.

Dari Nissan, meluncurkan X-Trail facelift. Sesuai namanya, ubahan akan terlihat minim, namun akan dijelaskan jadi banyak.

Kemudian, Suzuki resmi menjual Jimny generasi terbaru yang sudah lama dinantikan masyarakat Indonesia. Suzuki Jimny akan disebutkan banderol resminya, termasuk inden pesanan yang sudah mengular.

Dari Toyota, mobil baru yang muncul menyasar ke segmen niche alias super sedikit, yakni sport. Generasi terbaru Toyota Supra akan ikutan mejeng di GIIAS 2019, juga bisa langsung dipinang calon konsumen.

Perwakilan dari merek asal China, DFSK siap meluncurkan varian tertinggi dari Glory 580. Sedangkan, merek sesama asal negara (China), justru akan meluncurkan varian terendah dari Wuling Almaz.



Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie Otania (kiri) dan Vice President of Sales BMW Indonesia Bayu Riyanto berpose di samping mobil BMW 330 i M Sport yang merupakan All New BMW Seri 3 saat dipamerkan, di ICE BSD , Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/7/2019). BMW Group Indonesia memperkenalkan kendaraan sang legenda All New BMW Seri 3 ini merupakan generasi keenam di kelasnya yang memadukan unsur kenyamanan dan mobil sport.(KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL)

Merek Eropa, seperti BMW akan membawa beberapa model dan yang paling utama meluncurkan generasi terbaru dari Seri 3, Audi membawa sedan terbaru dan Volkswagen juga akan menghadirkan Tiguan model terbaru untuk pasar otomotif nasional.

Mobil baru apa yang Anda tunggu? Simak ulasan lengkap dari masing-masing mobil itu hanya di KompasOtomotif.

