GR Supra yang Jadi Primadona di Booth Toyota GIIAS 2019 Begini Penampakannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANGERANG - Ada yang menarik perhatian sebagian besar pengunjung yang mampir ke booth Toyota di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 yaitu hadirnya legendary sport car Toyota GR Supra yang harganya mencapai 2 miliar rupiah lebih.

Mobil ini juga menarik perhatian Jusuf Kalla yang membuka secara resmi event berskala internasional ini Kamis (18/7) yang akan berlangsung 18-28 Juli di ICE BSD City Tangerang.

Kehadiran Toyota GR Supra ini merupakan wujud apresiasi Toyota kepada pelanggan yang menginginkan sebuah kendaraan berkarakter balap namun dapat dikendarai di jalan raya dengan aman dan nyaman.

Selain Toyota GR Supra, President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Yoshihiro Nakata juga memperkenalkan Toyota Fine Comfort Ride (F-CR) yang merupakan kendaraan konsep untuk solusi mobilitas masa depan berteknologi tertinggi.

New Fortuner TRD Sportivo salah satu produk baru yang diperkenalkan di GIIAS 2109. (Auto2000)

3 Mobil Baru dan 9 Dress Up Cars

Dalam nuansa Youthful, booth Toyota seluas 3.013,5 m2 ini punya semangat "Start Your Impossible" menampilkan 23 line-up kendaraan dari semua segmen yang dimiliki Toyota, baik passengers maupun commercials, dan juga special exhibit seperti F-CR tadi juga mobil berteknologi ramah lingkungan yaitu TS050 Hybrid dan Prius PHEV GR.

Di event ini PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan tiga mobil baru diantaranya Toyota GR Supra, yang merupakan legendary sport car Toyota, Hiace dengan konsep baru, dan New Fortuner TRD Sportivo yang akan melengkapi jajaran line-up di segmen high SUV. Dan 9 dress up cars yang mendapat sentuhan lokal karya anak bangsa.

Sejalan dengan semangat Let’s Go Beyond yang dilandasi pilar Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service, Toyota senantiasa berupaya menghadirkan mobil yang mampu melebihi ekspektasi pelanggan.

Dalam mengimplementasikan semangat tersebut, tradisi Kaizen atau Continous Improvement akan selalu dipegang teguh agar komitmen Toyota dalam mewujudkan Total Ownership Experience bagi pelanggan bisa tercapai.

Toyota Rush yang penjualannya laris manis di seluruh cabang Toyota. (Auto2000)

Dibagi 6 Zona

Dan untuk semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung, keseluruh produk mobil Toyota ditampilkan dan dibagi ke dalam 6 zona yaitu Everyday Life Zone diisi Avanza, Veloz, Kijang Innova, HiAce, serta Calya.

Pada Fun factor zone diisi Rush TRD Sportivo, Fortuner TRD Sportivo, Yaris TRD Sportivo. Ride With Pride Zone diisi Alphard Hybrid, Camry Hybrid, Vellfire, dan Voxy. Pada Beyond Technology Zone menampilkan C-HR Hybrid, TS050 Hybrid, Prius PHEV GR dan Hybrid X-Ray.

Zona selanjutnya yaitu Push The Limit Zone menghadirkan C-HR dan GR Supra yang merupakan produk terbaru dari Toyota.

Zona terakhir adalah Highlight Zone yang menampilkan 3 produk yang benar-benar eye-catching, yaitu GR Supra, Toyota 86, dan juga C-HR.

Selain menampilkan produk, pengunjung juga bisa having fun di booth Toyota dengan mengikuti berbagai games berhadiah suvenir cantik. (aol/*)