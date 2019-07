Jadwal Siaran Langsung Liga 2 2019 Pekan 6 di TV One, Dipanaskan PSMS Medan vs Blitar United

Jadwal Liga 2 2019 Pekan 6 Live TV One yang di antaranya menyajikan laga PSMS Medan vs Blitar United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung TV One Liga 2 2019 Pekan 6 menyajikan laga-laga seru, di antaranya PSMS Medan vs Blitar United juga via live streaming TVone.

Live Streaming PSMS Medan vs Blitar United dapat ditonton di TV One.

Ada 11 pertandingan bakal tersaji pada pekan 6 Liga 2 2019.

Pertarungan sengit kompetisi kasta kedua Liga Indonesia kembali tersaji mulai Kamis (18/7/2019).

Dua pertandingan telah dihelat yaitu Persibat Batang vs Sriwijaya FC dan PSPS vs Babel United.

Kedua tim tamu berhasil meraih kemenangan, Sriwijaya FC menang 1-0 atas Persibat, sedangkan Babel United unggul dengan skor 2-0.

Hari berikutnya, Jumat (18/7/2019), Perserang Serang menjamu PSGC Ciamis di Stadion Maulana Yusuf, Serang pada pukul 15.30 WIB.

Sementara itu, PSMS Medan menghadapi Blitar Bandung United FC di Stadion Teladan, Medan.

Khusus duel PSMS melawan Blitar Bandung United FC akan disiarkan secara langsung oleh TV One pada pukul 15.30 WIB.