BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelakuan Ammar Zoni dan Irish Bella Saat di Dalam Mobil Buat Fans Pemain Sinetron CInta Suci Baper

Irish Bella dan suaminya Ammar Zoni, selalu terlihat kompak dan mesra.

Apalagi saat ini Irish Bella sudah bisa memamerkan perut buncitnya, kehamilan pertama dengan Ammar Zoni.

Kemesraan pemeran Suci dalam sinetron Cinta Suci SCTV itu dengan suaminya membuat publik baper.

Baik Ibel maupun Ammar Zoni tak sungkan untuk membagikan kemesraannya ke khalayak publik melalui akun Instagram pribadi masing-masing.

Terlebih, saat ini Irish Bella tengah mengandung anak dari Ammar Zoni dan sudah memasuki usia tiga bulan kandungan.

Pada Selasa 16 Juli 2019, Irish Bella kembali membagikan kemesraannya dengan sang suami, Ammar Zoni.

Dari unggahan instastories Instagramnya, @_irishbella_, terlihat Ibel dan suaminya Ammar Zoni sedang berada dalam mobil.

Keduanya pun terlihat mesra dengan bernyanyi bersama lagu How Deep Is Your Love yang dipopulerkan oleh Bee Gees.

Pasangan selebriti Ammar Zoni dan Irish Bella akhirnya sudah bisa menentukan pernak-pernik untuk anak mereka nanti.